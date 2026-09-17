Haberler

Bandırma’da kaçmaya çalışan şüpheliden 153 gram metamfetamin çıktı

Bandırma’da kaçmaya çalışan şüpheliden 153 gram metamfetamin çıktı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, üzerinde ve motosikletinde 153,57 gram metamfetamin ile yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, üzerinde ve motosikletinde 153,57 gram metamfetamin ile yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Eylül 2026 tarihinde Sunullah Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

-Ekiplerin ikazına rağmen kaçtı

Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla durdurulmak istendi. Sürücü, ekiplerin ikazlarına rağmen kaçmaya başlayınca takip başlatıldı. Kısa süren takibin ardından şüpheli B.D. (28) yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve motosiklette yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 153,57 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asgari ücret zammında hesaplar başladı! Öne çıkan rakam dikkat çekti

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam hesabında kritik rakam ortaya çıktı
Fed faizi 25 baz puan yükseltti

3 yıl sonra bir ilk! Fed piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia

Fenerbahçeli futbolcular için yaptığı iddia öyle böyle değil
Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı

3 milyona transfer ettiği oyunculardan kazandığı rakam inanılmaz
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Sürpriz faiz kararı Trump'ı çıldırttı! Dakikalar sonra talimatı verdi
Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu

Esnafın beslediği kedi, bu halde bulundu! İlk olay değilmiş
Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü

Piyasalar yangın yeri! Altında ibre bir anda tersine döndü