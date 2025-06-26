Bandırma'da Kaçak Silah Operasyonu: İki Tabanca ve Çok Sayıda Fişek Ele Geçirildi

Bandırma'da Kaçak Silah Operasyonu: İki Tabanca ve Çok Sayıda Fişek Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız iki tabanca ve 155 adet fişek ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda iki tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan aramalarda biri 9 mm, diğeri 7,65 mm çapında olmak üzere iki tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 109 adet 9 mm ve 46 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında tahkikat başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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