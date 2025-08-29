Bandırma'da İş Kazasında Tır Şoförü Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen iş kazasında, tır şoförü Doğan Bakır kafasının sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir tır şoförü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki tır şoförü Doğan Bakır, Bandırma Ar-Ge Vinç işletmesinde konteyner yüklemesi yapıldığı sırada kafasının sıkışması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan Bakır'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa