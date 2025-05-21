Bandırma'da Evde Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahele Etti

Bandırma'da Evde Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahele Etti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının mutfaktan çıktığı belirlenirken, can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi 1580. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yangının mutfakta bulunan ocaktan çıktığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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