Bandırma'da kavgada 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.10 sıralarında Bandırma ilçesi Ordu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında yapılan denetim sonrası cadde üzerinde kavga çıktığı yönünde ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırarak şahısları kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, kavganın yaşandığı noktaya yakın yol üzerinde bir erkek şahsın sırt üstü hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın Soner Çil (26) olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, kavgaya karışan şahısların tespiti için kamera kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda araştırma sürüyor.

Soner Çil'ın cenazesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı