Bandırma'da balkondan düşen 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 51 yaşındaki demans hastası Ali Saçan, 3. kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balkondan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, 600 Evler Mahallesi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demans hastası olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Ali Saçan, ikamet ettiği binanın 3. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Saçak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saçak'ın düşme esnasında çocuklarının evde uyur vaziyette olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
