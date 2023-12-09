Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 15 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suç unsurları ele geçirildi ve idari para cezaları kesildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünce, milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilçe genelinde asayiş, trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik uygulamaları yapıldı. Uygulamalara Balıkesir İl Merkezi'nden gelen takviye personel de eşlik etti.

Uygulamalar 43 ekip, 5 tim çevik kuvvet, 160 polis memuru, 80 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 375 personelin katılımı ile gerçekleşti. Toplam 3877 şahsın sorgulandığı uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan 15 aranan şahıs yakalanırken ülkede yasal kalış izni bulunmayan 1 Özbekistan asıllı şahıs hakkında işlemlere başlandı. Denetlenen 136 umuma açık istirahat ve eğlence yerinden, 3 işletmeye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden, 1 işletmeye kayıtsız yabancı çalıştırmaktan tutanak tutuldu.

Trafik uygulaması kapsamında ise 842 araç kontrol edildi. Eksik ya da kusurlu görülen 37 araca toplam 118.701 lira idari para cezası kesildi. Trafikte olmaması gereken 6 araç trafikten men edildi. Diğer yandan toplam 4 şahsa alkollü araç kullanma kapsamında adli işlem yapıldı.

Yapılan kontroller sonucunda suç unsuru olarak kabul edilen; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet 7,65mm tabanca fişeği, 238 adet 9mm tabanca fişeği, 28,4 gram metanfetamin, 3,34 gram tütünle karıştırılmış esrar, 6.640 lira para, 5,5 Lt sahte rakı, 5 Lt etil alkol, 3 Lt sahte viski, 1,5 Lt sahte votka ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Bandırma Güvenlik Trafik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title