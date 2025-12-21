Bandırma-Susurluk karayolunda araç yangını

Bandırma-Susurluk karayolu Kuşcenneti Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, E.A.'ya ait 16 SP 558 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR