Bandırma'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı, soğutma çalışmalarının ardından inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki anız ve ot yangını, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi'nde çıkan anız yangını, paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa