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Bandırma-Çanakkale karayolunda 2 tır kaza yaptı

Bandırma-Çanakkale karayolunda 2 tır kaza yaptı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma-Çanakkale karayolunda Edincik kavşağında iki tırın karıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma- Çanakkale karayolunda Edincik kavşağında iki tırın karıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Çanakkale karayolunda Edincik kavşağında 42 AAL 464 plakalı tır'ın sürücüsü S.T. önünde seyir halinde olan ve dönmek için manevra yapan 42 Y 1414 plakalı ve sürücüsü E.B.'ye arkadan çarparak devrilmesine neden oldu. Olay yerine gelen Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından kazaya müdahale edildi. Kazada maddi hasar oluşurken sürücüler hafif yaralı olarak kazayı atlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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