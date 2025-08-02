Baltalı Saldırganlar Tutuklandı

Başkent'te 1 Ağustos 2025 Cuma günü bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırmasına ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheliler T.K. ve V.K. 'mala zarar verme', 'tehdit' suçlarından tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos Cuma günü mağdur A.Y. seyir halindeyken bir araca şerit ihlali nedeniyle korna çaldı. Bunun üzerine şüpheliler kendisini takip ederek, mağdurun önünü kesti. Araçtan inen şahıs tehditlerde bulunarak, baltayla mağdur A.Y.'nin aracına zarar verdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışmalar sonucu şüphelilerin V.K. isimli şahıs ve oğlu T.K. olduğu tespit edildi.

'Baltalı saldırganın 6 suç kaydı olduğu öğrenildi'

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucunda; şüpheliler V.K. ve T.K. Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde olayda kullanılan balta ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 6 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli V.K. ile 3 ayrı suç kaydı bulunan Şüpheli T.K. hakkında 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüpheliler V.K. ile T.K. 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı. - ANKARA