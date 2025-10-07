Haberler

Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Avukat Üzeyir Çiçekçi, evinin balkon kapısından içeri girmeye çalışırken eşiğe takılarak düştü ve başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çiçekçi, eşinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiçekçi'nin ani ölümü, Denizli Barosu'ndaki meslektaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılarak düşüp, başını beton zemine çarpan Avukat Üzeyir Çiçekçi (35), hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 02.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait evde balkonda oturan Avukat Üzeyir Çiçekçi, bir ara içeri girmek istedi. Bu sırada ayağı kapı eşiğine takılan Çiçekçi, düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Çiçekçi, eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin arından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçekçi, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Çiçekçi'nin ölüm haberi Denizli Barosu'ndaki meslektaşlarını yasa boğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
