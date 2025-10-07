Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılarak düşüp, başını beton zemine çarpan Avukat Üzeyir Çiçekçi (35), hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 02.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait evde balkonda oturan Avukat Üzeyir Çiçekçi, bir ara içeri girmek istedi. Bu sırada ayağı kapı eşiğine takılan Çiçekçi, düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Çiçekçi, eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin arından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçekçi, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Çiçekçi'nin ölüm haberi Denizli Barosu'ndaki meslektaşlarını yasa boğdu