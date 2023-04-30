Balıkesirli şehit Uzman Çavuş Öztürk köyüne defnedilecek
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Şırnak'ta meydana gelen otobüs kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk memleketi Balıkesir'de yarın ikindi namazını müteakip köyüne defnedilecek.
Şırnak'ta meydana gelen otobüs kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk memleketi Balıkesir'de yarın ikindi namazını müteakip köyüne defnedilecek.
Balıkesir'in Gönen ilçesi Çığmış köyü nüfusuna kayıtlı Şırnak'ta meydana gelen otobüs kazası sonucunda şehit oldu.
Şırnak'ta gerçekleşen otobüs kazasında Balıkesir Gönenli Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk (26) şehit oldu. Uzman Çavuş Yunus Öztürk Gönen ilçesi Çığmış köyünde yarın ikindi namazını müteakip defnedilecek. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa