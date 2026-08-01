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Balıkesir yangınlarında sona doğru

Balıkesir yangınlarında sona doğru
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Balıkesir’de 4. gününe giren Gömeç yangını ile dün başlayan Susurluk yangınında orman ve itfaiye ekiplerinin gece boyu sarf ettiği büyük gayret sayesinde yangının enerjisi büyük ölçüde düştü.

Balıkesir'de 4. gününe giren Gömeç yangını ile dün başlayan Susurluk yangınında orman ve itfaiye ekiplerinin gece boyu sarf ettiği büyük gayret sayesinde yangının enerjisi büyük ölçüde düştü. Gömeç'te Bağyüzü köyü yakınlarında yeniden çıkan alevlenmelere karşı mücadele veren ekipler, Susurluk'ta ise çevreledikleri yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kumgedik mevkinde çıkan yangın 4. gününe girdi. Gömeç, Ayvalık ve İzmir'in Bergama ilçelerindeki kırsal bölgelerde etkili olan yangın rüzgarın da hızı ile geniş alana yayıldı. Farklı noktalarda esen şiddetli rüzgar sebebi ile geniş arazide mücadele veren ekipler dün gecede müdahaleyi sürdürdü. Tüm noktaları tek tek söndüren ekipler, Bağyüzü kırsal mahallesi yakınlarında konuşlanarak yeniden çıkan alevlenmelere karşı mücadelesini sürdürüyor. Enerjisi azalan yangın için tedbir elden bırakılmıyor.

Öte yandan, dün Susurluk Yıldız kırsal mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını bölgede saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar ile kısa sürede yayıldı. Dağlık alanda Susurluk'tan Kepsut ilçesi istikametine hızla yayılan alevler için gece boyu mücadele verildi. Enerjisi azalan yangın belli bir çevre içinde tutulurken, rüzgarın yangını dağıtmasının da önüne geçiliyor.

Balıkesir il sınırları içinde her iki yangının da enerjisi azalırken, ekipler tedbiri elden bırakmadan mücadeleyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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