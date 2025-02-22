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Balıkesir-Susurluk Yolunda Tır Kayması Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Balıkesir-Susurluk Yolunda Tır Kayması Nedeniyle Ulaşım Aksadı
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Balıkesir-Susurluk yolu Şamlı Mahallesi yakınlarında bir tırın kayması sonucu ulaşımda aksama yaşandı. Tek şeride düşen yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kısa bir süre içinde vinçler devreye girerek tırı kenara çekti ve yol yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca, kardan dolayı kara saplanan 112 Acil Sağlık ekipleri de kurtarıcılar tarafından yardım aldı.

Balıkesir- Susurluk yolu Şamlı Mahallesi yakınlarında Bursa istikametine seyir halinde olan bir tırın kayması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolun tek şeride düşmesiyle birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kış tedbirleri kapsamında yol üzerinde bekleyen vinçler hızla müdahale ederek tırı kenara çekti. Yaklaşık 15 dakikalık aksamanın ardından yol çift şerit olarak tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, Susurluk'un Göbel Mahallesi'nde kara saplanan 112 Acil Sağlık ekiplerine de kurtarıcılar yardım etti. Kardan çıkarılan ekip, görevine devam etti.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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