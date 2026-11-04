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Balıkesir Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 596,83 gram esrar ele geçirildi

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Balıkesir Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 596,83 gram esrar ele geçirildi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yeni Mahalle'de bir konut ve dama düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 596,83 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekiplerince bir konut ve eklentisine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 596,83 gram esrar ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan bir konut ve dama baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramalarda 596,83 gram esrar maddesi, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 16 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli Y.E.K. gözaltına alınarak gerekli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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