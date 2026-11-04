Balıkesir Susurluk'ta tek taraflı kazada aynı araçtaki 4 kişi hafif yaralandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikameti Susurluk Sultançayır mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 LT 248 plakalı araç, tek taraflı kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 4 hafif yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı