Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. İlçede son olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 10 Ağustos 2025'te saat 18.11'de yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem fırtınasının hala etkisini sürdürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad, saat 18.11'de meydana gelen depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

