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Balıkesir haberi: Dursunbey'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Balıkesir haberi: Dursunbey'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberi: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti. Arı kovanlarının üzerine yuvarlanan traktöre itfaiye ekipleri özel kıyafetle müdahale etti.

Olay Dursunbey ilçesi Yukarıyağcılar mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki tarlalarında çalıştıkları öğrenilen Mustafa Avcı ve Alime Avcı isimli çift, iddiaya göre tepede bulunan araziden traktörle indikleri sırada kontrolden çıkan traktör şarampole düşerek takla attı. Kaza sonrası arı kovanlarının üzerine düşen traktöre müdahale zorlaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan çifti özel arı kıyafeti ile bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan çift yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dursunbey Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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