Balıkesir Gönen'de Geniş Çaplı Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde asayiş ve trafik yönünden geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 631 kişi sorgulandı. Ayrıca uygulamalarda 123 araca ceza uygulandı ve çeşitli suç eşyaları ele geçirildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde asayiş ve trafik yönünden geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Gönen'de önceden belirlenen bazı bölgelerde 17 ekip, 1 tim çevik kuvvet, 78 polis memuru ve 39 bekçi olmak üzere toplam 125 personel ile trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında 631 şahıs sorgulandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı. İlçe genelinde 27 adet umuma açık iş yeri denetlendi.
Trafik yönünden yapılan uygulamalarda toplam 123 Araca, 75.044 Türk Lirası ceza uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 4 kök Hint keneviri, 1 tüfek, 1 tabanca, 50 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. - BALIKESİR