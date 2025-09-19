Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarından başlayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekipleri zorlu şartlarda müdahale ederek yangını söndürdü, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa