Haberler

Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarından başlayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekipleri zorlu şartlarda müdahale ederek yangını söndürdü, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

Dursunbey'de çıkan yangın kontrol altına alındı. Havanın kararması dolayısı havadan müdahale edilemeyen yangına Balıkesir itfaiyesi ve orman ekipleri müdahale etti. Gece karanlığında, zorlu şartlarla yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke

İslam coğrafyasının 35 yıllık hayali gerçek mi oluyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.