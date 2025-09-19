Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

Dursunbey'de çıkan yangın kontrol altına alındı. Havanın kararması dolayısı havadan müdahale edilemeyen yangına Balıkesir itfaiyesi ve orman ekipleri müdahale etti. Gece karanlığında, zorlu şartlarla yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR