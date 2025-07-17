Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Altıeylül ilçesinde Kirazköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 28 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alan hakkında çalışmalar devam ediyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Altıeylül ilçesi Kirazköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 28 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili zarar tespit çalışmaları da devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa