Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belli oldu.

Sabah saat 08.25 sularında henüz bilinmeyen nedenle mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk çalışmalar yapıldıktan sonra 11 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yaşanan facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şu şekilde: "Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Köse (45), Selin Karanlıkoğlu (27), Elif Özgür (19)." - BALIKESİR