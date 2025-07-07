Balıkesir'de Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'de Yangına Hızla Müdahale Ediliyor
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Dursunbey ilçesine bağlı Kurtlar kırsal mahallesinde başlayan yangına 10 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak ve yaklaşık 100 orman personeli ile müdahale ediliyor. Rüzgarın düşük şiddette olması, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırıyor. Yangının tarım arazisinden ormana sıçradığı bildirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kurtlar kırsal mahallesi yakınlarında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına 10 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak ve yaklaşık 100 orman personeli ile müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın düşük şiddette olması ekiplerin işini kolaylaştırırken, yangının tarım arazisinden çıkarak ormana sıçradığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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