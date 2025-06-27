Balıkesir'de Yangın: Yüzlerce Dönüm Tarım Arazisi Alev Alev Yandı

Balıkesir'de Yangın: Yüzlerce Dönüm Tarım Arazisi Alev Alev Yandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangın, rüzgar etkisiyle hızla yayılarak yüzlerce dönüm tarım arazisini tehdit etti. Yangına 3 helikopter ile müdahale edildi. Olayla ilgili detaylar ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yüzlerce dönüm tarım arazisi alev alev yandı. Yangına 3 helikopter müdahale etti.

Yangın, akşam saatlerinde Sultançayırı mevkiinde bulunan tarım arazilerinde başladı. Balıkesir-İzmir otoyolunun hemen yanındaki yangında dumanlar geniş bir kesim tarafından görüldü. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Tarım arazileri ve çevresindeki ağaçlar alev alev yanarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 3 helikopter yangına müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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