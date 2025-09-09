Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Suçlusunun Firarı Son Buldu

Balıkesir'de Uyuşturucu Suçlusunun Firarı Son Buldu
Balıkesir'in Havran ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İ.K. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan firari, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, hakkında Burhaniye ve Ortaca İlamat ve İnfaz Bürolarınca iki ayrı yakalama emri bulunan İ.K.'nin Havran ilçesinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
