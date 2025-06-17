Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bandırma'da gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin 663 adet sentetik ecza hap ile 9,59 gram esrar madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonda, 2 bin 663 adet sentetik ecza hap ile 9,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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