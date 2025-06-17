Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonda, 2 bin 663 adet sentetik ecza hap ile 9,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. - BALIKESİR