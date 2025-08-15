Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 28,13 gram esrar ve 14 kök kenevir bitkisi bulundu. Bir şüpheliye yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette esrar maddesi ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 28,13 gram esrar maddesi ile saksılara ekili 14 kök kenevir bitkisi bulundu.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında, "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
