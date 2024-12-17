Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 257 Gram Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Manyas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 257 gram kubar esrar ve 1 tabanca ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Manyas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik 17 Aralık 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 257 gram kubar esrar ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR