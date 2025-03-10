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Balıkesir'de Tüfekle Yaralama Olayı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Balıkesir'de Tüfekle Yaralama Olayı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi tüfekle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde tartışma sonrası çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Caddesi'nde Emirhan G. ve Mehmet Suat Y. ile Atıf A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Atıf A., yanındaki tüfekle ateş açtı. Saldırıda Emirhan G. kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Suat Y. ise sol bacağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emirhan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Atıf A., olay sonrası polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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