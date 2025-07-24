Balıkesir'de Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Balıkesir'de Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili polis tahkikatı sürüyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Traktörün römorkuna çarpan 01 ASP 158 plakalı otomobildeki, 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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