Balıkesir'de Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili polis tahkikatı sürüyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Traktörün römorkuna çarpan 01 ASP 158 plakalı otomobildeki, 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa