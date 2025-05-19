Balıkesir'de Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir traktörün ters dönmesi sonucu sürücü Y.T. hayatını kaybetti. Olayın ardından kurtarma ekipleri kaza mahalline ulaşarak sürücünün cansız bedenini buldu. Soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörü ters döndü. Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay Sındırgı ilçesinin Yaylabayır kırsal mahallesinde meydana geldi. Akşam üzeri 36 KA 648 plakalı traktörü ile yola çıkan Y.T.' den haber alınamaması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Sabah saatlerinde 112'ye yapılan ihbar üzerine İtfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerinin 1 kurtarma aracı ile kaza mahalline vardıklarında sürücü Y.T.'nin cansız cesedi ile karşılaştı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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