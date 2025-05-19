Balıkesir'de Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörü ters döndü. Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay Sındırgı ilçesinin Yaylabayır kırsal mahallesinde meydana geldi. Akşam üzeri 36 KA 648 plakalı traktörü ile yola çıkan Y.T.' den haber alınamaması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Sabah saatlerinde 112'ye yapılan ihbar üzerine İtfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerinin 1 kurtarma aracı ile kaza mahalline vardıklarında sürücü Y.T.'nin cansız cesedi ile karşılaştı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR