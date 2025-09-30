Haberler

Balıkesir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıya müdahale etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Buzağılık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.,Ç. idaresindeki 10 K 0622 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan İ.E. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yaralıya müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etti. İ.E., Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
