Balıkesir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Buzağılık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.,Ç. idaresindeki 10 K 0622 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan İ.E. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yaralıya müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etti. İ.E., Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR