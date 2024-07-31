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Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Bükdere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Yusuf İzzet Bayar'ın eşi Ummuhan Bayar hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bükdere Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Kepsut Bükdere karayolunda meydana geldi. İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube şefi olarak çalışan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden yeğeni İbrahim Bayar'ın cenazesi için köyüne giden Yusuf İzzet Bayar'ın yönetimindeki 10 AHE 243 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada Yusuf İzzet Bayar'ın eşi Ummuhan Bayar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede sürücü Bayar ve kardeşi Meryem Uysal ağır yaralı olarak 112 ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Balıkesir İvrindi Kepsut trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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