Haberler

Balıkesir'de otomobil tıra arkadan çarptı; 1 yaralı

Balıkesir'de otomobil tıra arkadan çarptı; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil tıra çarparak kaza yaptı. Otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de İstanbul- İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti İbirler mevkiinde meydana geldi. K.E. yönetimindeki 09 ARU 380 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeki 35 DY 856 ve 18 AAG 355 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü K.E. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza ile tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor