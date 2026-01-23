Balıkesir'de otomobil tıra arkadan çarptı; 1 yaralı

Balıkesir'de İstanbul- İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti İbirler mevkiinde meydana geldi. K.E. yönetimindeki 09 ARU 380 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeki 35 DY 856 ve 18 AAG 355 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü K.E. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza ile tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR