Balıkesir'de Trafik Kazası: Park Halindeki Kamyonete Otomobil Girdi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobil yol kenarında park halindeki kamyonetin altına girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karesi ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi çevre yolunda meydana geldi. 10 SC 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İlginç trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR