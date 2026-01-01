Bandırma'da dehşet, hafriyat kamyonu kadını 10 metre sürükledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun çarptığı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sunullah Mahallesi Kemal Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. (59) idaresindeki 10 APJ 841 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. (40) isimli kadına çarptı. Sürücünün çarptığını fark edememesi üzerine talihsiz kadın yaklaşık 10 metre boyunca kamyonun altında sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Z.K., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR