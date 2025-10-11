Haberler

Balıkesir'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 L 7863 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 10 TB 311 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler M.A. ve A.Y. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

