Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi, İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Yasa Tesisleri girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 34 SZ 5751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR