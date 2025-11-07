Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gebeçınar kırsal mahallesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı. - BALIKESİR