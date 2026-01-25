Haberler

Bandırma'da otomobiller sisli yolda tır dorsesine çarptı: 8 yaralı

Bandırma'da otomobiller sisli yolda tır dorsesine çarptı: 8 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında iki otomobil, tır dorsesine çarparak 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sisli ve ıslak yolda tır dorsesine iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.45 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çanakkale-Bandırma D-200 Karayolu Bezirci Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Hıdır-Bezirci yol ayrımında meydana geldi.

A.K. (46) idaresindeki 61 FS 513 plakalı tır, dönüş yaptığı sırada yolun sisli ve ıslak olması nedeniyle arkadan gelen sürücüler tarafından fark edilemedi. Bu sırada N.T. (36) yönetimindeki 10 ASF 288 plakalı otomobil, yolda yan vaziyette bulunan tır dorsesine sağ tarafından çarptı.

Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra aynı istikamette seyir halinde bulunan N.F.Ö. (22) idaresindeki 17 AGH 010 plakalı otomobil de yoğun sis nedeniyle aynı tırın dorsesinin sağ arka kısmına çarptı. Meydana gelen kazalarda tır sürücüsü A.K. yara almazken, 10 ASF 288 plakalı otomobilin sürücüsü N.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. (17), T.G. (13) ve Y.G. (9) yaralandı. Diğer otomobilde bulunan sürücü N.F.Ö. ile yolcular M.A.Ö. (51), F.Ö. (45) ve E.Ö. (25) da kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

