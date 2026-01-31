Haberler

Gönen'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Gönen ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nde çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (37) idaresindeki 16 SM 685 plakalı otomobil, Gönen istikametinden Yenice istikametine seyir halindeyken, Kumköy Kavşağı'nda F.A. (37) yönetimindeki 10 AJJ 344 plakalı otomobil ile karşılıklı olarak çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

