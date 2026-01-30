İzmir-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul istikameti Dallımandıra mevkiinde meydana geldi. Otoyolda seyir eden H.Y. yönetimindeki 45 AKH 0544 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y., D.Y. ve Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay mahalline intikal etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR