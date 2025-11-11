Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Ortamandıra Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 11 Kasım 2025 günü saat 10.00 sıralarında Balıkesir istikametinden Edremit yönüne seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.Y., E.Y. ve Hasan A.Y. hafif şekilde yaralanarak bilinci açık biçimde hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araç sürücüsü A.Y. ise bilinci açık ancak hayati tehlikesi devam eder şekilde hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR