Havran'da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Virajda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki hendeğe devrilmesi sonucu araçta sıkışan H.D. ve A.D. itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın Büyükşapçı köyü sınırlarındaki Hamasçakılı mevkiinde 10 AOJ 099 plakalı otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı. Ters dönerek kullanılmaz hale gelen araçta sıkışan H.D. ve A.D. isimli iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla ekiplerince en yakın hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
