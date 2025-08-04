Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Danaveli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 APG 565 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü B.G. yaralı, yolcu B.U. ise ağır yaralı olarak araçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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