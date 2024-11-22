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Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet içinde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık durumları iyi bir şekilde Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet içinde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Balıkesir-Bursa Kara Yolu Kürse Rampası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza sonrası sürücü Ü.A. ve yolcu Ş.S. yan yatan kamyonet içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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