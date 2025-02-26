Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Havran'da Balıkesir-Edremit kara yolunda gerçekleşti. Ş.A. yönetimindeki 10 N 5542 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki zeytinlik alana girerek takla attı.

Kazada, sürücü Ş.A. ve araçta yolcu olarak bulunan B.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeleri sağlık ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR