Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, otomobilin çekiciye çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Erdek karayolu üzerindeki Mamun mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 GMP 324 plakalı otomobil, seyir halindeyken oto kurtarma aracı olan 10 E 6633 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlardan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

