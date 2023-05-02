Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi, gece çevre yolunda karşıda karşıya geçmeye çalışan Darsofa Mahallesi'nin sevilen insanı Ak Parti Mahalle Temsilcisi Şeyhamit Altıntop'un ölüm haberi büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kalkım Edremit Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyhamit Altıntop (74)'a Engin K. yönetimindeki 48 LM 250 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine 112 acil servis ambulansları ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Altıntop'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil ise şarampole düşmüş olarak bulundu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şeyhamit Altıntop'un AK Parti Edremit Darsofa Mahalle Temsilcisi olduğu öğrenildi. Acı haber üzerine kaza yerine sevenleri akın ederken büyük üzüntü yaşadılar.